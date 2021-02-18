Для лютых морозов: Рудковская в «золотом» комбинезоне и меховой жилетке залезла в сугроб

Яна Рудковская всегда любила производить впечатление на публику. За 10 лет она собрала внушительную коллекцию сундуков Louis Vuitton. Также в гардеробе светской львицы есть все знаменитые люксовые бренды от сумочек Dior до платьев Chanel. Она также любит одевать своих наследников. С Евгением Плющенко продюсер воспитывает сына Сашу, а также малыша Арсения, которому всего четыре месяца.

Накануне Яна посетила премию «100 самых стильных» журнала GQ. Она пришла в total look Dior, выбрав пышную юбку и жакет с поясом. А вот для прогулки по заснеженному лесу рядом с роскошным особняком жена Плющенко предпочла облачиться в комбинезон молочно-золотого цвета с эффектом фольги. Поверх она надела меховую жилетку белого цвета. Образ дополнили шапка с помпоном в тон и фантазийные солнцезащитные очки.

«Моя зимняя страна чудес», — написала звезда.

Рудковская выгуливала крупную собаку породы тибетский мастиф по кличке Лорд. Как известно, дома у нее несколько четвероногих питомцев, часть из них охраняет территорию.

Поклонники восхитились модным аутфитом светской львицы. Пуховые комбинезоны уже давно не выходят из моды и стали актуальны, когда в Москве настали морозы. «Ты в сказке? Какой пес красавец» — заметил дизайнер Игорь Гуляев. «Какая собака классная!», «Атмосферно так», «Яна всегда на стиле», «Комбинезон роскошный», «Какой у вас вкусный образ», «Не собака, а медведь просто», — прокомментировали пост подписчики.

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