Просто царица: Анна Нетребко в сливочном пальто с черным боа из перьев отправилась в театр

Оперная дива принарядилась для выхода в свет. При этом она побаловала себя, насладившись бутербродами в буфете театра.

Анна Нетребко постоянно путешествует. Она призналась, что по этой причине не может жить в одном месте. В последние годы певица чаще всего бывает в своей квартире в Вене, а вот в Нью-Йорк она не ездила уже длительное время. Также у нее есть свое жилье в Санкт-Петербурге. Недавно в интервью оперная дива тепло отзывалась о культурной столице. Именно там она сейчас гостит со своим сыном Тьяго.

Если во время новогодних каникул Анна предпочитала больше гулять, то теперь она водит наследника в музеи и устраивает культурно-развлекательную программу. Накануне они снова отправились в Мариинский театр. Артистка для такого случая облачилась в шелковое черное платье с перьями и маску со стразами. Причудливая шапочка украшала ее прическу. Во время антракта она отправилась перекусить в буфет.

«Бутерброд с колбасой в театральном буфете и шампанское дается только взрослым. Детям ни-ни. Бутерброд с красной икрой… Тиш, как тебе эклер?» — спросила она сына.

Мальчик остался доволен, так как любит сладости. После этого Нетребко насладилась постановкой. Позже она поделилась кадром, на котором предстала в сливочном пальто. Поверх на плечи звезда накинула боа из черных перьев. Поклонники восхитились элегантным образом певицы, который так подходит колоритному Санкт-Петербургу. «Какая дама», «Анна, ваш стиль бесподобен», «Ну красотка», «Как налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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