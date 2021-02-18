Тренд на лампасы: Лиза Галкина вслед за Кристиной Орбакайте выбрала модные брюки

Лампасы в одежде этой зимой – в тренде. Широкие полоски на одежде можно заметить на бомберах, куртках, пиджаках, а также на брюках. Тренд поддержали многие звезды, среди которых была и Кристина Орбакайте. Она выбрала джинсы с белыми лампасами. Вслед за ней в наряд уже с темными лампасами нарядилась и ее сестренка – Лиза Галкина. Несмотря на то, что девочке всего семь лет, она активно следит за модой. Кадры, на которых Лиза позировала в модных брючках, появились на фан-странице девочки в Instagram.
«Актриса! Какая хорошенькая! Умница!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что в прошлом году двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри стали первоклассниками. Дети успевают не только учиться в школе, но и изучают иностранные языки, и занимаются музыкой.