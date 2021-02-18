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«Бомбическая»: Asti с укладкой в стиле Монро блеснула фигурой в «золотом» платье

Певица посетила светское мероприятие в компании мужа.

«Бомбическая»: Asti с укладкой в стиле Монро блеснула фигурой в «золотом» платье
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

В конце прошлого года 30-летняя солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Ее избранником стал молодой человек по имени Станислав, с которым девушка встречалась продолжительное время. Сразу после свадьбы молодожены уехали в свадебное путешествие на Мальдивы и уже успели вернуться в Москву. Накануне пара побывала на одном из светских мероприятий.

Для выхода в свет Аня выбрала «золотое» мини-платье, которое подчеркнуло красоту не только ее стройных ног, но и пышного бюста. Артистка сделала укладку в стиле Мэрилин Монро и яркий макияж с красной помадой.

«Бомбическая! Красивые какие! Моя любимая пара! Вам очень идет эта прическа!» — писали пользователи Сети.

К слову, недавно Asti  рассталась со своими длинными локонами и решила стать блондинкой.

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