Мама на стиле: Асмус вслед за Бородиной облачилась в шорты-бермуды и трендовые лоферы

Кристина Асмус не скрывает, что ей нравится играть разные роли. При этом актриса признавалась, что в настоящей жизни она скромная и не позволяет себе откровенных образов. В прошлом году девушка развелась с Гариком Харламовым. Теперь она живет с дочкой Анастасией. Артистке приходит столько предложений по работе, что она с трудом успевает сниматься во всех проектах. При этом она старается свободное время посвящать наследнице.

Поклонники заметили, что Кристине нравятся женственные луки. Она часто носит платья, а также любит брючные костюмы с яркими акцентами. Однако 17 февраля актриса поделилась снимком, на котором вальяжно позировала на полу. Она предстала в жакете и шортах-бермудах. Образ дополнили лоферы на толстой подошве. Асмус вернула свой прежний цвет волос, так как еще недавно была брюнеткой. Как оказалось, ее утомили уроки, которые она помогала делать дочке.

«Делать уроки с дочкой — лучший тренинг на стрессоустойчивость. Хотя, мы только в 1 классе.. Чувствую дальше мне нужны будут серьезные успокоительные», — поделилась звезда.

А вот поклонники решили, что Кристина показала стройные ноги, чтобы подразнить Гарика Харламова. Многие одарили ее комплиментами, оценив трендовый образ. Не так давно шорты-бермуды носила Ксения Бородина. Она также одна из первых поддержала моду на лоферы. «Это мучение», В» таком наряде делаете уроки?«, «Очень стильная», «Ноги такие худые», «Гарика привлекаешь ножками?», «Красивая мама», — прокомментировали пост подписчики.

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