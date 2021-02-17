«Доча сказала»: Алсу отметилась в «рваных» джинсах-варенках и с сумкой Bottega Veneta

Алсу с юного возраста выступает на сцене. Она давно научилась правильно подбирать образы. Поклонники восхищаются тем, что в 37 лет певица выглядит очень молодо, а также не боится экспериментировать с нарядами. В поршлом году она одна из первых стала соблюдать самоизоляцию. Несколько месяцев артистка провела дома с дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Она даже снимала с ними видео и стала одеваться в молодежном стиле.

Недавно Алсу отдохнула в Дубае. Она признавалась, что ей было сложно отказаться от толстовок и джоггеров. За время карантина певица привыкла к уютным нарядам. При этом порой она наряжалась в элегантные платья, а также носила модные кожаные брюки и блузки. Накануне артистка решила поделиться еще одним фото из отпуска. Она позировала на улице в джинсах-варенках и черном топе. На ремне висела сумка Bottega Veneta.

«Доча сказала подписать этот пост swag», — отметила звезда.

Поклонникам и друзьям ее образ пришелся по вкусу. «Что за красотка?» — заявила певица Зара. «Классные джинсы», «Стильная и женственная as always», «Какая же хорошенькая!», «Отличный образ», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Для прогулки по вечернему городу Алсу выбрала аутфит в стиле 90-х. Черный облегающий корп-топ с вырезом каре и длинными рукавами, черная бейсболка и широкие „вареные“ джины с высокой посадкой. Дополняют образ белые кроссовки и черная плетеная сумочка от популярного сегодня бренда. Стоит отметить, что Алсу одета весьма целомудренно, что неудивительно, учитывая геолокацию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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