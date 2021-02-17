«Словно Афродита»: Лопырева похвасталась изгибами фигуры, облачившись в платье-сорочку вслед за Снигирь

Всю зиму Виктория Лопырева проводит в теплых краях. Дубай, Майами, Мальдивы, и лишь на пару дней она заглянула в холодную Москву, чтобы поздравить лично одну из своих подруг с днем рождения. Сейчас модель снова наслаждается теплым морем и солнышком и дразнит фанатов своей фигурой. На этот раз блондинка облачилась в белоснежное платье-сорочку, а снимком поделилась в своем Instagram. Примечательно, что ранее в подобном появилась на публике актриса Юлия Снигирь. Правда, она выбрала темно-зеленый вариант наряда.

«Королева! Красивая! Шикарно! Словно Афродита!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что Виктория получила высокую должность в Москве. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

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