Плавность линий: Юлия Снигирь облачилась в платье-сорочку изумрудного оттенка вслед за Ани Лорак

У российских звезд появился новый тренд. Одна за другой они решили делиться с фанатами снимками, на которых позируют в платьях-сорочках. Ранее подобное фото опубликовала в своем микроблоге украинская дива Ани Лорак. Она отдала предпочтение черному наряду. Вслед за ней подобный образ выбрала и Светлана Лобода. Инициативу поддержала также возлюбленная Евгения Цыганова — Юлия Снигирь.

В своем Instagram актриса опубликовала кадры, на которых позировала в атласном наряде изумрудного оттенка. Особый акцент Юлия сделала на сиянии своей кожи и плавности линий. Такой нетривиальный лук придал ее облику статности.

«Вы такая красивая и утонченная! Вы лучик вдохновения! Красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что одной из последних работ 37-летней Юлии Снигирь стал сериал Константина Богомолова «Хороший человек». В нем актриса сыграла главную роль.

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