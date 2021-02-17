«На расстоянии вытянутой руки»: Асмус нарядилась в платье с воротником «жабо» вслед за Пеговой

В конце прошлого года Кристина Асмус неожиданно изменила цвет волос. Она стала жгучей брюнеткой. Как объяснила позже своим фанатам, на такой шаг решилась для новой роли. Несколько дней назад она вновь вернулась в родной блонд. В своем Instagram Асмус разметила фото, на котором позировала в платье с воротником жабо. В таком же недавно появилась на публике и другая актриса — Ирина Пегова.

Асмус рассказала о постановке, в которой играет одну из главных ролей.

«Это фото сделано буквально через 2 минуты после того, как закончился спектакль «Вернувшиеся». Если кто еще не знает, то это иммерсивное шоу, в котором мы играем 2,5 часа на расстоянии вытянутой руки от зрителя!» — написала Асмус.

Напомним, в прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Он оставил ей и дочке Насте, которая в прошлом сентябре стала первоклассницей, дом в Подмосковье.

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