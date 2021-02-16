Ляйсан Утяшева в черном мини-платье Dior с вырезом на спине вышла в свет с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева сильно изменилась за последние годы. Экс-гимнастка смогла вернуться в форму после родов. Она признавалась, что раньше просто позволяла себе все, но в итоге взяла себя в руки. Вместе с мужем Павлом Волей она проводит тренировки со звездами. Также влюбленные много путешествуют и стараются разделять обязанности по заботе о детях: сыне Роберте и дочке Софии. При этом телеведущая все реже находится дома, предпочитая вести светский образ жизни.

больше по теме Ляйсан Утяшева в канареечных брюках палаццо и жакете устроила фотосессию с Павлом Волей Телеведущая похвасталась кадром, который сделал их сын Роберт.

После отдыха в Дубае Ляйсан вернулась в Москву загорелая. Она готовится к съемкам «Танцев», которые должны продолжится весной. А пока девушка наслаждается свободным временем. Накануне она вместе с мужем отправилась на праздничный коктейль, организованный часовым брендом в честь Дня святого Валентина. Утяшева облачилась в черное бархатное мини-платье Dior с вырезом на спине в форме сердца. туфли в тон дополнили ее образ.

Перед выходом в свет девушка даже сделала новую стрижку с челкой. А вот Павел предпочел монохромный костюм в спортивном стиле. Влюбленные вместе позировала фотографам, а потом насладились атмосферой мероприятия. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Если это светская вечеринка, тем более праздничный коктейль, мне кажется, что можно было бы выбрать платье другого цвета. Что касается трендовости, то открытые участки тела в настоящее время это тренд сезона. Сердце на спине весьма интересное решение, так как был День влюбленных. Платье на ней сидит очень хорошо. Наверное, я бы порекомендовала просто выбрать другой цвет. Платье по стилю создает образ девочки. С фигурой Ляйсан это вполне возможно. Если бы она выбрала более легкие интересные оттенки, к примеру модный солнечно-желтый цвет, то праздник был бы более ярким», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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