Вера Брежнева в джинсах-дудочках с высокой посадкой появилась на публике

Певица посетила открытие магазина, где не только пообщалась с поклонниками, но и разоткровенничалась о своей жизни.

Вера Брежнева не скрывает, что любит отдыхать с семьей. Певица не так давно провела несколько недель в горах с мужем Константином Меладзе и дочками от прошлых отношений: Соней и Сарой. А в начале февраля девушка отпраздновала свой день рождения. Два дня она провела в Санкт-Петербурге, где родные и друзья устроили ей множество сюрпризов. Теперь артистка вернулась к работе.

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В 39 лет Вера может похвастаться стройной фигурой и хорошим чувством стиля. Девушка умело подчеркивает свою красоту женственными образами. При этом она не всегда носит платья. 16 февраля певица отправилась на открытие магазина. Она для такого случая выбрала джинсы-дудочки с высокой посадкой темного цвета и черную шелковую блузку с бантом. Приталенный жакет дополнял ее лук. Артистка распустила волосы, а также сделала неброский макияж.

«Мне очень приятно, что происходят чудеса. Наконец-то осознанность входит в тренды, выходит в народ», — сказала она публике.

Брежнева была рада, что в индустрии красоты тоже заботятся о природе. Все чаще предлагают, к примеру, не выкидывать баночки и флаконы от кремов, косметики, а отдать их на переработку. Потом ведущий презентации предложил посадить ей цветы в горшках. В этот момент звезда решила разоткровенничаться.

«На самом деле, один раз в моей жизни было очень важное событие. Я хотела в честь этого события посадить дерево, но не было ростка дерева, был росток пальмы. В Европе в одном месте растет пальма, которую я когда-то посадила. Мы каждый год ее проведываем. Такое приятное ощущение. Она растет, она разрослась», — поделилась певица.

Поклонники посчитали, что Вера Брежнева посадила пальму, когда сыграла свадьбу с Меладзе в Италии.

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