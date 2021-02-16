С роскошным букетом от мужа: Алсу в джинсовых шортах-бермудах предстала в своем особняке

Алсу не скрывает, что родилась в семье знаменитого бизнесмена. Певица выросла в роскоши и смогла стать певицей. Она была одной из самых юных участниц на конкурсе «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. Теперь она уже жена и мама. Девушка воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и сына Рафаэля от Яна Абрамова. Обычно артистка редко делится семейными фото. Однако за минувший год она стала более открытой с поклонниками.

больше по теме 37-летняя Алсу в футболке оверсайз и небесной толстовке отметилась в баре с женой Мартиросяна Певица решила развеяться сразу после празднования Дня всех влюбленных.

Недавно Алсу вернулась из отпуска. Около месяца она провела в Дубае, где отметила старый Новый год и побывала на концерте Григория Лепса. А вот теперь певица снова находится в своем особняке в Москве. Она стала выходить в свет и видеться с подругами. После Дня всех влюбленных артистка решила похвастаться подарком от мужа. Она запечатлелась с роскошным букетом гортензий и роз.

Артистка предстала дома в футболке оверсайз с принтом и джинсовых шортах-бермудах из денима. Алсу подчеркнула не только стройность ног, но и дубайский загар. Обычно она редко позволяет себе наряды, открывающие ее фигуру. Однако в 37 лет она может похвастаться моложавым видом и осиной талией. В своем наряде певица покрасовалась перед Абрамовым.

Смотрите также: