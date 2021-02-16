«Смотри, как красиво!»: Нетребко в канареечной шапке погуляла по замерзшему Финскому заливу

Оперная дива провела день со своим наследником. Она не ожидала, что окажется в настоящей зимней сказке.

Анна Нетребко обычно большую часть времени в году находится в поездках. Артистка постоянно гастролирует и не скрывает, что ей нравится такой образ жизни. В прошлом году она целых три месяца провела дома в Вене. Оперная дива успела прибраться в гардеробной, вспомнить кулинарные навыки и уделить еще больше времени сыну Тьяго.

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В этом году Анна уже приезжала в Россию. Все новогодние каникулы она гуляла с наследникам по паркам, водила его в музеи и театры, а также сама успела выступить в Большом театре. Недавно артистка прилетела в Санкт-Петербург. Она уже дала несколько концертов в Мариинском театре. А в свободное время оперная дива ходит на выставки, в музеи, а накануне Нетребко оказалась у побережья Финского залива.

Певица облачилась в черный пуховик и канареечную меховую шапку. Ее сын тоже предстал в меховой шапке такого же оттенка. Они вместе осматривали снежные просторы. Вода превратилась в лед, поэтому люди гуляют прямо по заливу.

«Тиша, где мы находимся? Антарктида?» — спросила звезда. «Нет, не Антарктида, но на море», — заявил мальчик. «Смотри, как красиво! Ребят, это Финский залив. Вон какой. Тут прямо зима-зима!» — похвасталась Анна.

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