Платья с разрезом и брюки кюлоты: Екатерина Климова примерила стильные весенние образы

Екатерина Климова прославилась, когда снялась в фильме «Мы из будущего». Теперь в копилке девушке несколько десятков ролей. Более того, она обладает притягательной внешностью, поэтому поклонники не перестают восхищаться ее красотой. При этом в личной жизни у нее постоянно возникают проблемы.

В 2019 году она рассталась с третьим мужем — Гелой Месхи. Теперь артистка сама воспитывает их дочку Изабеллу, а также Матвея и Корнея от второго брака. А вот старшая дочка звезды, Елизавета, уже живет самостоятельно.

Поклонники удивляются тому, что Климова не может обрести счастье. Она очень молодо выглядит и любит стильно одеваться. Девушка часто носит платья, а также не боится экспериментировать с образами. 15 февраля она поделилась кадрами с фотосессии. Для съемки актриса примерила пять стильных весенних нарядов.

Сначала Екатерина позировала в легком платье в цветочек с разрезом. Наряд дополнили нюдовые босоножки. Девушка смогла похвастаться стройными ногами. А кудри сделали лук еще более женственным.

Потом артистка облачилась в шелковый костюм в бельевом стиле, который актуален уже несколько лет. Она дополнила его серебристой сумкой, сделав образ более вечерним. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

Климова успела примерить еще и трендовые брюки кюлоты белого цвета. Их дополнила темно-синяя блузка с поясом, который стал акцентом на ее талии. В последнее время такие брюки стали особенно популярны. Их носит Мария Шарапова, Алла Пугачева и другие селебрити. Это настоящий хит сезона.

Актриса не удержалась и надела белый сарафан в полоску. Легкий наряд с квадратным вырезом визуально сделал девушку еще более хрупкой и вытянул силуэт.

А самым элегантным оказался пятый лук с твидовым костюмом алого цвета. Екатерина позировала в жакете и юбке-футляре. Она собрала волосы в пучок и взяла в руки белоснежную сумку. Такой образ подойдет как для работы, так и для выхода в свет.

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