Богиня и гений: Вера Брежнева в платье плиссе в пол позировала в обнимку с Константином Меладзе

Вера Брежнева не так давно отметила день рождения. Певица на два дня уехала из Москвы в Санкт-Петербург. Она наслаждалась компанией близких. Вместе с ней гуляли по городу муж Константин Меладзе, а также сестры Анастасия и Виктория. Девушку ожидало много сюрпризов, а вечером она устроила вечеринку, на которой смогла потанцевать и повеселиться. А вот дочки Сара и Соня поздравили ее по видеосвязи.

Как известно, обычно Вера не делится подробностями из личной жизни. Она даже мужа показывает редко. Несколько лет назад певица даже удалила все их совместные снимки, чем удивила фанатов. Позже девушка пояснила, что просто хотела оградить близких от негативных комментариев хейтеров. Но порой пара все же выставляет свои фото. Так, 14 февраля Меладзе не забыл поздравить избранницу с Днем святого Валентина.

В соцсети он опубликовал фото, на котором обнимает Брежневу, облаченную в шелковое платье плиссе в пол с широкими рукавами-крыльями. Наряд дополнил пояс, который подчеркнул талию певицы. От слов композитор отказался, оставив эмодзи в виде сердца.

Поклонники отметили, что они одна из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. «Богиня вселенной — Вера и гений — Константин», «Какая пара», «Вера — красавица», «Очень милые», «Такие классные, балуйте нас чаще улыбками», «Нежность передалась через фото», «Красиво очень», «В нежных объятиях», — прокомментировали пост подписчики.

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