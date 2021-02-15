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Любимый бренд: 46-летняя Рудковская подчеркнула фигуру приталенным платьем в пол

Для своего наряда блондинка выбрала все оттенки дымчатого.

Любимый бренд: 46-летняя Рудковская подчеркнула фигуру приталенным платьем в пол
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

К модному дому Dior у Яны Рудковской особая любовь. Чаще всего ее можно заметить в вещах именно этого бренда. Так случилось и на этот раз. Музыкальный продюсер выбрала образ в оттенках дымчатого. Приталенное платье в пол с фантазийным рисунком, ботильоны на устойчивом каблуке и маленькая сумочка. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Шикарно выглядите! Красотка! Каждый день супер шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в начале года Яна Рудковская отметила свое 46-летие. Более 14 лет назад она познакомилась со своим мужем – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Пара воспитывает двоих детей – восьмилетнего Сашу и Арсения. Младший наследник звездных родителей появился на свет в сентябре прошлого года.

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