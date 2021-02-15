«Какой сладкий персик»: Нюша в персиковом бикини не постеснялась оголить прелести

Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой отдыхает на Мальдивах. Поп-дива может похвастаться точеной фигурой без изъяна. И это при том, что после родов певица значительно прибавила в весе. На появление целлюлита жаловалась и Регина Тодоренко. Когда находилась в интересном положении, светская львица заметила, что покрылась пресловутой «апельсиновой корочкой». Только благодаря правильному питанию и спорту ей удалось вернуть себе дородовой вес и былые формы. Так же поступила и Нюша, выглядит она восхитительно!

На отдыхе в своем гостиничном номере артистка призывно оголила гром-бедра, красуясь у зеркала в персиковом бикини. Девушка дала понять, что за время отпуска стала выглядеть так, словно «наела» такой весьма и весьма округлый «орешек». Но это всего лишь ракурс. На самом деле Нюша тщательно следит за тем, чтобы ее идеальное тело оставалось в тонусе. В этом ей помогает плавание в океане.

«Прелестница», «Какой сладкий персик», «Такая упругая у вас ягодичка», «Вот это я понимаю — формы!!», «Белые местечки на теле добавляют пикантности», «Какая страстная мамасита», «Фигурка отменная», «Мужу вашему очень повезло», «Залюбовались такой неприкрытой красотой», «Вау, ослепительная!!», «Какая нимфа», «Чувственная», «Само очарование», — пишут фолловеры.

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