Модный выход: Ходченкова выбрала монохромное классическое пальто, как у Малининой

До наступления весны осталось еще пару недель, а модницы уже выбирают себе пальто. Этот вариант верхней одежды будет на пике популярности в грядущем сезоне. Причем модные эксперты предлагают самые разные их фасоны: длинные классические и короткие, в клетку или со «звериным» принтом, из кашемира или лаковые.

Светлана Ходченкова отдала предпочтение классическому варианту пальто алого цвета. В нем актриса запечатлелась на фото, которое разместила в своем микроблоге. Примечательно, что ранее подобный наряд выбрала жена музыканта Малинина — Эмма. Только она остановила выбор на более спокойной цветовой гамме — молочном оттенке.

Напомним, что в январе Светлана Ходченкова отметила свое 38-летие. Личную жизнь эффектная блондинка скрывает от публики.

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