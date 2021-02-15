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Трендовый образ: Эмма Малинина показала, как носить модное пальто из натурального кашемира

Супруга музыканта выбрала молочный оттенок.

Трендовый образ: Эмма Малинина показала, как носить модное пальто из натурального кашемира
Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Жена Александра Малинина Эмма – врач по образованию. В Германии у нее есть своя клиника, там же основное время и проживает вся семья. Женщина успевает не только заниматься медициной, но следит за модой. На этот раз блондинка решила примерить пальто молочного оттенка. Снимком поделилась в своем Instagram.

Эксперты утверждают, что грядущей весной этот вариант верхней одежды в разных его исполнениях станет одним из популярных среди модниц. Популярными будут короткие и классические длинные пальто, в клетку и с «хищным» принтом, лаковые и стеганые. Малинина выбрала вариант из натурального кашемира. Образ она дополнила объемным воротником от свитера такого же оттенка и белой сумкой.

«Выглядите потрясающе! Какая красивая! Красотка!»,- писали пользователи Сети.

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