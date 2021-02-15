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Молодая мама: Фахрийе Эвджен в дутом сливочном жилете поиграла с сыном Караном на детской площадке

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» воспитывает малыша вместе с Бураком Озчивитом.

Молодая мама: Фахрийе Эвджен в дутом сливочном жилете поиграла с сыном Караном на детской площадке
Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит. Фото: кадр из сериала "Королек - птичка певчая"

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Бурак Озчивит не так давно успел побывать в Чечне. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» погостил у Рамзана Кадырова. Примечательно, что в поездку любимец русских поклонниц отправился один — без своей красавицы-жены Фахрийе Эвджен. Пока Бурак делился в микроблоге красотами местных пейзажей, любуясь достопримечательностями, его возлюбленная проводила время с сынишкой Караном.

Они вместе ходили на прогулки и играли на детской площадке. С семьей Фахрийе живет в просторном доме с огромной гостиной, где они встречают друзей.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен в дутом сливочном жилете поверх толстовки поиграла с сыном на детской площадке. Фото: Instagram.com/evcenf

На свежем фото в кадр попал и сын актрисы, правда была видна только его головка, личико малыша Фахрийе показывать не стала. Зато продемонстрировала свой наряд. На прогулку она отправилась в дутом сливочном жилете, который она накинула поверх толстовки. Волосы актриса оставила распущенными, из аксессуаров у нее были только дорогие часы.

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