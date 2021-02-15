«Вполне повседневно»: модный эксперт оценил образ Судзиловской в черной шубке

Очередной выход в свет Олеся Судзиловская решила посвятить премьере фильма «Спасите Колю». В кинотеатр она пришла в шубе, ярком худи и обуви на шпильке. Снимками поделилась в своем Instagram. Дизайнер Сергей Никулин разобрал наряд актрисы специально для портала Teleprogramma.pro. Эксперт отметил, что желтый цвет одежды — в тренде каждую зиму.

«Гламур 2000-х возвращается в современной интерпретации, поэтому лук получился гламурным. Его можно назвать не то чтобы трендовым, но вполне адекватным и повседневным. По цветам, фактурам — все гармонично, все классно», — сказал Никулин.

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Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин — выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019 его работы были на выставке в Гостином дворе.

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