«Просто вау»: Ани Лорак показала округлую грудь в эффектном «золотом» платье по фигуре

В день всех влюбленных Ани Лорак решила поделиться со своими фанатами в Instagram фото, на котором запечатлелась в весьма откровенном наряде. Певица позировала в эффектном «золотом» платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры. А смелый вырез в зоне декольте позволили фанатам рассмотреть соблазнительную грудь артистки.

«В этот романтический день хочу поздравить вас с праздником», — написала Лорак.

Фанаты оценили снимок артистки.

«Просто вау! Какая вы красивая! Огонь!» — восхитились пользователи Сети.

Напомним, что в 2019 году Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила десять лет. Артистка воспитывает дочь Софию.

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