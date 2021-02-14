«Дайте нам любви!»: постройневшая Нетребко в искрящемся силуэтном платье предстала с мужем

Анна Нетребко проживает в Австрии, но довольно часто бывает в России. На родине она провела новогодние каникулы, побывав в Москве. Теперь же оперная дива приехала в Санкт-Петербург. В городе на Неве Нетребко посещает культурно-развлекательные мероприятия и наслаждается отдыхом.

В день всех влюбленных Анна решила поздравить своих фанатов, опубликовав в Instagram совместное с мужем фото. Она позировала в красном искрящемся платье по фигуре с открытыми плечами.

«С днем святого Валентина! Дайте нам любви!» — подписала фото Нетребко.

Фанаты поздравили артистку с праздником.

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«С днем влюбленных, любимая певица! Поздравляем! Какие вы красивые!» — писали пользователи Сети.

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