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«Дайте нам любви!»: постройневшая Нетребко в искрящемся силуэтном платье предстала с мужем

Романтичный кадр оперной дивы понравился многим ее поклонникам.

«Дайте нам любви!»: постройневшая Нетребко в искрящемся силуэтном платье предстала с мужем
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко проживает в Австрии, но довольно часто бывает в России. На родине она провела новогодние каникулы, побывав в Москве. Теперь же оперная дива приехала в Санкт-Петербург. В городе на Неве Нетребко посещает культурно-развлекательные мероприятия и наслаждается отдыхом.

В день всех влюбленных Анна решила поздравить своих фанатов, опубликовав в Instagram совместное с мужем фото. Она позировала в красном искрящемся платье по фигуре с открытыми плечами.

«С днем святого Валентина! Дайте нам любви!» — подписала фото Нетребко.

Фанаты поздравили артистку с праздником.

«С днем влюбленных, любимая певица! Поздравляем! Какие вы красивые!» — писали пользователи Сети.

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