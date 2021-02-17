Человек-антитренд: безвкусные наряды Анастасии Волочковой, не актуальные в 2021 году

Весна — близко. А это значит, что наступает время проводить эксперименты со стилем в одежде. Только любой ли опыт уместен? Попробуем разобраться в этом вопросе на примере нарядов Анастасии Волочковой. Ведь известно, что балерину часто ругают за дурной вкус.

Специально для Teleprogramma.pro ее образы прокомментировала международная топ-модель и модный блогер Кира Дихтяр. И, к сожалению, в комментариях Киры неоднократно звучало слово «антитренд».

«Помпоны для взрослой жизни неуместны»

— Даже не знаю, с чего начать. Поменяла бы в образе абсолютно все, начиная с прически и заканчивая обувью. Настолько рваные джинсы уже не актуальны, это выглядит вульгарно. Отдельное внимание хотелось бы уделить сапогам, — комментирует стилист. — Мех на обуви, если это не домашние мюли – это антитренд, который, по моему мнению, останется таковым еще ближайшие пару лет. А помпоны для взрослой женщины и вовсе неуместны.

«В образе необходимо заменить обувь»

— Платье в контексте ужина на пляже неплохое. Мне нравится, что прическа сдержанная, без объема, волосы собраны назад. Заменить в образе необходимо обувь, — поясняет эксперт. — Минималистичные черные босоножки на тонком каблуке подошли бы идеально, но это пляжный ужин, поэтому их пришлось бы снять, иначе наличие каблуков на пляже никак себя не оправдывает.

«Накидка из натурального меха – антитренд»

— Это просто фешн-катастрофа. На платье слишком много деталей, вычурный принт, цвета, вырез, длина… И причем здесь красная сумка в форме цветка? Открытая обувь свидетельствует о том, что это лето, тогда зачем нужна меховая накидка? Заменить необходимо все, — объясняет Кира. — Такая форма ботильонов с открытым носом – антитренд, накидка из натурального меха – антитренд, вдобавок в образе нет гармонии цвета. Такое чувство, что это случайный набор предметов одежды, которые просто одновременно выпали из шкафа.

«Комбинирует вещи не по сезону»

— Ботильоны опять бросаются в глаза. И снова я хочу сказать, что это неудачная обувь. Во-первых – они визуально сильно увеличивают стопу, — говорит модный блогер. — Непонятно, зачем делать такой акцент при том, что ноги полностью открыты. Ко всему прочему, Анастасия часто комбинирует вещи в образе не по сезону. Платье очень кричащее, такое обилие страз, помноженное на длину и глубокий вырез, делает его непрезентабельным.

«Принт из объемных цветов все портит»

— В образе меня привлекает укладка, она Анастасии очень идет. Сам фасон платья – симпатичный, особенно, если бы платье было монохромным, бежевого, белого или черного цвета, — говорит Кира. — Тогда можно было бы добавить аксессуары и получить удачный образ даже на выход. Но, к сожалению, принт из объемных цветов все портит.

«Опять перебор…»

— Опять перебор. Очень много декоративных деталей, блеска, излишне яркий макияж, — объясняет Кира.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Она украшала обложки самых престижных мировых журналов: Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими, как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

Широкую известность в мире моды и не только Кира получила благодаря участию в реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network вместе с легендарными моделями Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

Сегодня Кира Дихтяр участвует в модных показах, рекламных кампаниях, снимается для обложек глянцевых журналов.

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