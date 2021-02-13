Экс-возлюбленная Эмина в белоснежном платье на запах повеселилась с подругами на вечеринке

Эмин Агаларов одно время был завидным женихом. Одно время он был счастлив с Лейлой Алиевой. Они прожили вместе девять лет и обзавелись детьми: Али, Микаилом и приемной дочкой Аминой. Супруги развелись, но остались друзьями. А вот второй брак певца с Аленой Гавриловой оказался скоротечным. Весной 2020 года артист объявил, что снова свободен. Причины размолвки с молодой и эффектной избранницей он утаил.

За почти два года совместной жизни у пары родилась дочка Афина. Родители окружают ее заботой и вниманием, хоть больше и не живут вместе. Недавно Алена отдохнула на Мальдивах, а потом приехала с ней в Дубай, чтобы певец мог провести время с наследницей. Теперь бывшая обладательница титула «Мисс Мордовия» вновь вернулась к светской жизни в Москве. Очередные выходные она провела вне дома.

Для вечеринки бывшая возлюбленная Агаларова облачилась в белое платье на запах по фигуре с блестящим узором. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Девушка повеселилась с подругами, устроив танцы. Более того, артистка устроила фотосессию на фоне розовых перьев, которыми был украшен зал.

В клубе проводились конкурсы, а также было показано красочное шоу. Алена, по всей видимости, приняла участие в одном из конкурсов. В итоге она с подругой надела на пальцы по сушке.

«Ну вот и все, теперь ты замужем», — пошутила она.

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