Подчеркнула достоинства: Ани Лорак в одной рубашке и на шпильках обнажила изящные ноги

Ани Лорак давно для многих поклонников стала иконой стиля. Певица в свои 42 года может похвастаться стройной фигурой. И это при этом, что она растит дочку Софию. Артистка много путешествует, но в любой ситуации выглядит безупречно. На сцене она блистает в роскошных вечерних нарядах, а в обычной жизни любит носить трендовые дутые пуховики, костюмы с брюками и приталенные платья. Ее луки всегда выдержаны и продуманы.

А недавно Лорак покрасовалась дома. Она редко делится уютными снимками, на даже в свитер небесного цвета певица вызвала восхищение у поклонников. Не удивительно, что она решила поделиться своими правилами в выборе гардероба.

«Нельзя слепо следовать моде. Нужно, чтобы мода следовала за вашим стилем. При выборе одежды я руководствуюсь несколькими простыми правилами: Параметры. В первую очередь, стоит внимательно изучить свои параметры. К примеру, миниатюрным девочкам нужен маленький каблучок, чтобы зрительно уравновесить пропорции тела», — рассказала звезда.

К слову на одном из фото она предстала в алой рубашке. Руками она обхватила свою талию. Наряд позволил Каролине ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) подчеркнуть ее стройные ноги. Также она примерила трикотажное платье оливкового цвета.

«Цветовая гамма. Вы должны определить, что гармонирует с вашим цветотипом кожи, цветом глаз или волос. Я, например, люблю базовые оттенки: черный, красный, зеленый (потому что он подходит к цвету моих глаз). Однотонность. Считаю, что принты визуально расширяют силуэт. При правильном сочетании оттенков однотонная одежда всегда смотрится выигрышнее», — добавила девушка.

При этом она примерила мини-платье в горох с разрезом в области декольте. Артистка блеснула округлой грудью. При этом выглядела она элегантно. По ее словам, акценты стоит делать на одной зоне или же использовать аксессуары для этого. Певица подчеркнула, что если выделить несколько зон, то это может выглядеть вульгарно.

Поклонники осыпали Лорак комплиментами. Многие отметили, что обожают ее чувство стиля. «Какая вы стильная, Каролина! Всегда восхищаюсь, как тонко и четко подобран каждый ваш образ!», «Обожаю ваш стиль, неповторимый и уникальный», «Потрясающе выглядите!», «Каролиша, одно неизменно: ты всегда выглядишь изумительно: в спортивной, в повседневной или вечерней одежде», «С такой фигурой все к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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