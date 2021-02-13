«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

Екатерина Волкова вслед за Анной Седоковой нарядилась в дубленку-авиатор

39-летняя актриса в снежную погоду утепляется с помощью эко-меха.

Екатерина Волкова вслед за Анной Седоковой нарядилась в дубленку-авиатор
Екатерина Волкова в загородном доме. Фото: Instagram.com/volkovihome

Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» опубликовала на своей странице в Сети фотографию в дубленке горчичного цвета. Екатерина Волкова выбрала такой вариант верхней одежды специально для снежной столичной погоды.

Артистка призналась в Stories личного профиля, что за последние дни ей пришлось и в пробках постоять, и в снежных сугробах откапывать автомобиль. Когда спешишь на спектакль, подобное абсолютно выбивает из привычного ритма. В этом знаменитость убедилась на личном опыте.

Несмотря на трудности, Екатерина все равно успевала в театр вовремя. Более того, туда она приезжала в модной дубленке, как у Анны Седоковой.

Напомним, куртку на овчине певицы Анны Седоковой специальный стилист портала Teleprogramma.pro назвала модной вот уже несколько последних сезонов. Однако она призвала девушек не забывать сочетать ее с правильным низом.

Что касается дубленки Волковой, актриса выбрала яркий горчичный оттенок. В такой же расцветке был выполнен свитер крупной вязки. К нему Екатерина подобрала расклешенные темно-синие джинсы и клетчатую поясную сумку.

Смотрите также:

 

Тэги

Будь в трендеЕкатерина ВолковаЗвездный стильПогода в Москвеснегопад в Москве