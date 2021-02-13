Екатерина Волкова вслед за Анной Седоковой нарядилась в дубленку-авиатор

Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» опубликовала на своей странице в Сети фотографию в дубленке горчичного цвета. Екатерина Волкова выбрала такой вариант верхней одежды специально для снежной столичной погоды.

Артистка призналась в Stories личного профиля, что за последние дни ей пришлось и в пробках постоять, и в снежных сугробах откапывать автомобиль. Когда спешишь на спектакль, подобное абсолютно выбивает из привычного ритма. В этом знаменитость убедилась на личном опыте.

Несмотря на трудности, Екатерина все равно успевала в театр вовремя. Более того, туда она приезжала в модной дубленке, как у Анны Седоковой.

Напомним, куртку на овчине певицы Анны Седоковой специальный стилист портала Teleprogramma.pro назвала модной вот уже несколько последних сезонов. Однако она призвала девушек не забывать сочетать ее с правильным низом.

Что касается дубленки Волковой, актриса выбрала яркий горчичный оттенок. В такой же расцветке был выполнен свитер крупной вязки. К нему Екатерина подобрала расклешенные темно-синие джинсы и клетчатую поясную сумку.

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