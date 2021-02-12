«Все продумано до мелочей»: Устинья Малинина выбрала наряд, который впечатлил модного эксперта

В конце прошлого года младшие дети Александра Малинина — Устинья и Фрол — отметили свое 20-летие. Девушка пошла по стопам отца и учится музыке в Королевском колледже Лондона. В своем Instagram Устинья часто делится снимками, на которых позирует во время прогулок по улицам столицы Великобритании. На этот раз она запечатлелась в пальто нюдового оттенка. Имиджмейкер Лариса Тимиряева разобрала наряд Малининой специально для портала Teleprogramma.pro.

«Спокойный, лаконичный и одновременно модный образ. В весенне-летнем сезоне — 2021 самым популярным стилем обещает быть спорт шик. Выпущенный наружу капюшон худи с объемным классическим пальто лаконичного кроя создает то самое трендовое сочетание в стиле спорт шик в модной тенденции минимализма.

В street style образ добавлен яркий акцент в виде сумочки ярко-розового цвета. Этот «безумный» розовый оттенок, созданный Эльзой Скиапарелли, на пике моды. Но он требует чувства меры и такта для ношения его в повседневных образах. В аутфите Устиньи все продумано до мелочей, и в своих уличных образах она всегда выглядит как принцесса на отдыхе: стильно, модно и элегантно», — сказала Тимиряева.