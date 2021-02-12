Вечеринка на Мальдивах: Лопырева в голубом платье с черепами встретила Новый год по китайскому календарю

Недавно Виктория Лопырева отметила двухлетие сына Марка Лео в Дубае, а теперь снова вернулась на Мальдивы. Именно там блондинка встретила Новый год по китайскому календарю в компании подруг. Снимками поделилась в своем Instagram.

Для вечеринки Виктория выбрала интересный наряд: платье насыщенного голубого цвета украшали черепа и морские звезды. Образ дополнила босоножками на шпильке в тон наряду. Фанаты оценили выбор блондинки.

«Платье – огонь! Классная! Красивые, восхитительные, нереальные! Шикарные! Вау, какое платье!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно стало известно, что Виктория получила высокую должность в Москве. В скором времени блондинка будет работать в ассоциации менеджеров.

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