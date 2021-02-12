52-летняя Стриженова запечатлелась в студии в белоснежной юбке-футляре с соблазнительным разрезом

Екатерина Стриженова является бессменным лицом Первого канала на протяжении многих лет. Практически каждый день она появляется в телевизионной студии в самых разных образах.

На этот раз 52-летняя брюнетка выбрала белоснежную юбку-футляр длины миди с соблазнительным разрезом и блюзу кирпичного оттенка. Образ дополнила туфлями на шпильке в тон юбки. Кадрами из студии она поделилась в свое микроблоге с фанатами.

Напомним, более 30 лет телеведущая замужем за продюсером и режиссером Александром Стриженовым, которому родила двух дочек. Старшая Анастасия уже подарила родителям внука Петю, она с семьей живет в США. А младшая Александра живет с родителями в Москве.

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