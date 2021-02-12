Весенние нотки: Устинья Малинина позировала с сумкой Hermes фисташкового оттенка

Младшая дочь Александра Малинина, Устинья, пошла по его стопам. Девушка изучает музыку в Королевском колледже Лондона, а в свободное время активно следит за модой. Образы она выгуливает на улицах британской столицы. На этот раз 20-летняя дочка музыканта нарядилась в пальто с поясом цвета беж, которое дополнила черным головным убором. А яркости всему образу добавила сумкой Hermes фисташкового оттенка. Снимком поделилась в своем Instagram.
«Какая ты красивая! Как вы похожи на маму! Выглядите очень стильно!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что у Устиньи есть брат Фрол. Двойняшек Александру Малинину родила жена Эмма, врач по образованию. Также у музыканта есть первенец — сын Никита от Инны Курочкиной.