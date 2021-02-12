Максимальная длина: Asti похвасталась шубой из шиншиллы, как у Бузовой

Несколько сезонов назад Ольга Бузова попала под шквал критики зоозащитников. Телеведущая появилась на публике в шубке из шиншиллы, чем вызвала волну негодования и среди фанатов. Несмотря на то что многие женщины уже переоделись в экологичные пуховики, в дорогих мехах нет-нет да и появляются некоторые знаменитости. На этот раз роскошной шубкой похвасталась Анна Дзюба, солистка группы Artik&Asrti. В своем инстаграме она разместила фото с прогулки по Садовому кольцу, на которых позировала в длинной шубе из шиншиллы. Образ она завершила кроссовками на объемной подошве и белой сумкой.

«Какая красивая! Шикарная! Самая лучшая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что накануне Artik&Asrti стали победителями музыкальной премии «Нового радио» в номинации «Лучшая группа».

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