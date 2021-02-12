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«С гордостью и трепетом»: Навка в брюках палаццо и жакете в стиле Chanel приехала в Казань

Олимпийская чемпионка в танцах на льду призналась, что этот город покорил ее сердце.

«С гордостью и трепетом»: Навка в брюках палаццо и жакете в стиле Chanel приехала в Казань
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

45-летняя Татьяна Навка пусть с опозданием, но все-таки рассказала о своей поездке в Татарстан. Как выяснилось, олимпийская чемпионка в танцах на льду смогла найти окошко в своем плотном графике для того, чтобы посетить Казань. Это красивый город, по словам фигуристки, покорил ее сердце. Кроме того, спортсменка добавила, что она в восторге от восточной кухни и невероятно интересных традиций. В Татарстане живет очень гостеприимный, отзывчивый и приветливый народ — пояснила олимпийская чемпионка.

Свои слова Татьяна Навка дополнила свежими снимками. Она приехала в Татарстан в весьма элегантном и при этом практичном аутфите. Фигуристка позировала в жакете в стиле Chanel и брюках палаццо. Свой образ она дополнила сумочкой, которую спортсменка повесила через плечо и сапогами.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка в жакете в стиле Chanel и брюках палаццо позировала во время поездки в Татарстан. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

«Время бежит так быстро, что иногда все не успеваю… Хотела поделиться с вами впечатлениями о поездке в Казань сразу, а добралась до этого только что. Очень люблю Татарстан, их прекрасную столицу и, конечно же, безумно вкусную восточную кухню! Гостеприимные, приветливые и приятные люди, которые с гордостью и трепетом относятся к своей культуре, с которыми невероятно интересно общаться и узнавать что-то новое», — отметила Татьяна.

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