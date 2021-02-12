Рубрика «Из сундука»: кудрявая Арзамасова в кроп-топе и трико вышла на прогулку

Практически сразу после свадьбы Лиза Арзамасова улетела в Сочи. Еще до замужества актриса из ситкома «Папины дочки» любила путешествовать и открывать для себя новые места. В декабре Елизавета тайно вышла замуж за постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. Надо отметить, что разница в возрасте между супруга значительная — 22 года. Но этот факт ни невесту, ни ее жениха ничуть не смутил. Отца со свадьбой поздравил и Мартин. Пасынок Лизы прекрасно поладил с мачехой.

В своем микроблоге Елизавета Арзамасова часто делится памятными снимками в своей постоянной рубрике «Из сундука». В кадре актриса из «Папиных дочек» предстала в трико и кроп-топе, поверх которого она накинула кофту. Образ дополнили волнистые вьющиеся локоны, имиджевые очки и белые кроссовки на шнуровке.

Ранее в беседе с поклонниками актриса призналась, что ей нравится называть Илью мужем. Для нее это слово пока непривычное, но очень приятное. В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин уверен, что следующей остановкой у супругов после ЗАГСа станет роддом.

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