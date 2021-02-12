Словно Царевна Лебедь: 45-летняя Навка в юбке мидакси и на шпильках побывала в «Останкино»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала на фото с букетом цветов.

На одном из памятных снимков олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка предстала в монохромном костюме. Ранее этот же кадр, который появился на фан-страничке фигуристки, бывшая жена тренера Александра Жулина показывала в своем личном профиле.

Для выхода в свет Татьяна выбрала юбку мидакси, дополнив утонченный лук приталенным жакетом на пуговицах. Фигуристка сделала акцент на красивой линии декольте, открыв плечи. К аутфиту спортсменка подобрала туфли-лодочки на шпильке, подкрепив образ лаконичным кулоном с цепочкой. В руках Татьяна держала букет цветов. В таком наряде она появилась в «Останкино».

Напомним, что у Татьяны Навки есть двое детей: старшая дочка Саша от первого брака с Александром Жулиным и Надя от союза с Дмитрием Песковым. Во время карантина фигуристка учила своих девочек готовить. Вместе они варили борщ из свежей капусты и свеклы, а также делали шоколадное домашнее печенье.

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