Добавила стройности: Нетребко в брюках-дудочках и лодочках оттенка чайной розы вышла в свет

Анна Нетребко не только яркая исполнительница, обладающая впечатляющим тембром и невероятным голосом, она также считается одной из самых красивых женщин отечественного музыкального олимпа. Об этом, в частности, не раз высказывался историк моды Александр Васильев. Так, искусствовед говорил о том, что оперной диве совершенно не нужно худеть. Выглядит Анна вполне гармонично. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале подметил, что артистке подошли бы украшения в русско-народном стиле, к примеру, головные уборы в виде кокошника или тиары. По словам историка моды, Анна умеет носить драгоценности с присущей ей грацией и утонченностью.

На одном из мероприятий оперная дива предстала в мерцающем джемпере и брюках-дудочках. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке оттенка чайной розы. Анна Нетребко визуально вытянула силуэт за счет стилистических приемов, став выглядеть стройнее.

Добиться такого эффекта она смогла за счет элегантных туфель и силуэту брюк. Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что правильно подобранные аксессуары могут добавить любому луку гармонии и недостающей завершенности.

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