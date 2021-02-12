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Добавила стройности: Нетребко в брюках-дудочках и лодочках оттенка чайной розы вышла в свет

49-летняя оперная дива визуально вытянула силуэт за счет модных приемов.

Добавила стройности: Нетребко в брюках-дудочках и лодочках оттенка чайной розы вышла в свет
Анна Нетребко. Фото: Globallookpress.com

Анна Нетребко не только яркая исполнительница, обладающая впечатляющим тембром и невероятным голосом, она также считается одной из самых красивых женщин отечественного музыкального олимпа. Об этом, в частности, не раз высказывался историк моды Александр Васильев. Так, искусствовед говорил о том, что оперной диве совершенно не нужно худеть. Выглядит Анна вполне гармонично. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале подметил, что артистке подошли бы украшения в русско-народном стиле, к примеру, головные уборы в виде кокошника или тиары. По словам историка моды, Анна умеет носить драгоценности с присущей ей грацией и утонченностью.

На одном из мероприятий оперная дива предстала в мерцающем джемпере и брюках-дудочках. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке оттенка чайной розы. Анна Нетребко визуально вытянула силуэт за счет стилистических приемов, став выглядеть стройнее.

Оперная дива Анна Нетребко
Анна Нетребко в брюках-дудочках и мерцающем джемпере пришла в студию. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Добиться такого эффекта она смогла за счет элегантных туфель и силуэту брюк. Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что правильно подобранные аксессуары могут добавить любому луку гармонии и недостающей завершенности.

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