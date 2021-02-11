«Современнно и женственно!»: модный эксперт оценил образ Смеховой в юбке из твида

Для выхода в свет Алика Смехова решила выбрать юбку из твида в клетку и высокие сапоги из замши. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Марина Корабель оценила образ актрисы и отметила, что лук получился отличным, современным и женственным.

«Черный гольф прекрасно сочетается практически со всем и в данном случае не исключение. Отличный тандем с юбкой ниже колена из твида в клетку. Замша с твидом тоже прекрасно дружат, поэтому сапоги из замши отлично вписываются в образ. А завершают лук яркие аксессуары и макияж. Все прекрасно, Алика выглядит современно и женственно!» — Марина Корабель.