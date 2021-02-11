Марина Юдашкина подчеркнула осиную талию, облачившись в платье-футляр

Кому как не жене самого популярного модельера знать все о самых главных трендах и материалах, которые выгодно подчеркивают фигуру. Марина Юдашкина в браке с Валентином Юдашкиным более 30 лет. И все эти годы каждое ее появление на публике вызывает восхищение у поклонников, а теперь и фанатов в Instagram.

На этот раз 62-летняя Юдашкина позировала на снимке в платье-футляре, которое дополнила тонким ремнем. Наряд она выбрала насыщенно-зеленого оттенка, который в этом сезоне весьма популярен. Образ дополнила высокими сапогами из замши нюдового оттенка. В таком аутфите бизнесвумен побывала на презентации онлайн-платформы для индустрии красоты.

«Вы очаровательны! Какая красивая! Вы, как всегда, звезда!» — писали пользователи Сети.

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