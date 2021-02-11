«Настроение – огонь»: Тарханова в одной рубашке подразнила упругими бедрами

Осенью прошлого года Глафира Тарханова отметила свое 37-летие. К этому возрасту она успела сделать блестящую карьеру в кино и устроить личную жизнь. Актриса замужем за Алексеем Фаддевым, которому родила четырех сыновей.

В своем Instagram она часто делится с фанатами снимками, иногда весьма провокационными. Так получилось и на этот раз. Глафира позировала в белой удлиненной рубашке и вязаном жилете цвета графита. Образ дополнила трендовыми сапогами с широким голенищем на грубой подошве.

«Настроение — огонь!» — подписала снимки Тарханова.

Фанаты оценили ее образ.

«Вау, образ крутой! Красавица! Огонь! Какая вы красивая! Вам так идет!» — писали пользователи Сети.

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