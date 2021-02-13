Модница недели: стилист оценил четыре образа Равшаны Курковой в сериале «За первого встречного»

На Первом канале стартовал новый сериал о любви с участием Равшаны Курковой, Александра Пашкова и Андрея Бурковского в главных ролях. И это – не история о классическом любовном треугольнике, а настоящая мелодрама о несбывшихся мечтах, разбитых сердцах, неожиданных поворотах судьбы и необдуманных импульсах.

В самой первой серии Саша Самойлова, которую играет очаровательная Равшана Куркова, готовится к свадьбе с бойфрендом Антоном (Андрей Бурковский). Они оба однажды пережили предательство в любви и теперь стали друг для друга опорой в жизни. Только вот Антон быстро забыл, каково это – быть обманутым и страдать, и нанес «удар» невесте буквально накануне свадьбы. Саша застала жениха в объятиях другой…

Оставим сюжетную линию телезрителям и посмотрим на модную составляющую сериала — оценим образы красавицы Саши, бизнесвумен из состоятельной семьи с Кавказа. Она готовится к свадьбе, поэтому на экране мы видим и пышный наряд невесты, и национальное платье представительницы горного народа.

Стилист Лариса Тимиряева отмечает, что Равшана Куркова — обладательница харизматичной индивидуальности. Ее внешность уникальна сама по себе. Поэтому она идеально подошла на роль Саши, где акцент сделан именно на ней самой, а не на ее статусе или нарядах, а именно на ее характере, образе жизни, ее индивидуальности.

Как и подобает бизнес-леди, Саша Самойлова появляется на экране в образе деловой и статусной молодой женщины.

«В деловом образе налицо сдержанность в цвете и элегантность. При этом Саша не забывает демонстрировать свою женственность, делая это тактично и утонченно. Недаром мы видим на ней не брюки, а юбку, демонстрирующую ножки. Отсутствие украшательств говорит о ее самодостаточности и уверенности в себе. Саша демонстрирует себя и выстраивает образ так, чтобы ей было удобно. Динамики добавляют кроссовки и диагональная линия длинной ручки сумки. Образ трендовый, поскольку ранее две сумки одновременно не носили, это новомодная тенденция. Образ деловой, с хорошим вкусом, девушки на 10 баллов», — отметила эксперт.

Друзей и подруг у Саши много, она очень открытая и общительная девушка. Периодически она встречается с ними в неформальной обстановке. И в одном из эпизодов мы видим «вечерний» аутфит героини – на ней свободная рубашка, заправленная в брюки.

«Данный образ нам говорит о том, что общение с друзьями у Саши происходит попутно с ее деловой жизнью, поэтому она не тратит ни времени, ни сил на переодевания и создание новых, более праздничных образов. Достаточно распустить волосы — и вечерний аутфит у нее готов. Дело для нее важнее и демонстрация своих деловых качеств тоже. А еще этот образ указывает на то, что рядом нет того, кому она хотела бы нравиться, чтобы принаряжаться для этого. Поэтому, если оценивать характер и суть сюжета, то тут — 10 баллов. А если оценивать уместность такого образа в данном формате встречи, то, конечно же, нужен более коктейльный вариант», — подчеркивает Тимиряева.

Разумеется, свадебное платье героиня сериала с говорящим названием примерила. И не одно. Сначала мы видим Сашу в классическом пышном наряде невесты – с открытыми плечами и роскошным декольте.

«Свадебный наряд в платье — бюстье говорит о наличии хорошего вкуса у невесты, поскольку, несмотря на откровенное декольте, акцент только на одном, все остальное невинно и лаконично. Нет кричащих украшений, даже головного убранства, только прическа. Образ и привлекательный, и сдержанный одновременно, что, видимо, отражает характер героини, которая точно знает себе цену. Она демонстрирует себя, а не наряд и статус. 10 баллов!», — оценила платье имиджмейкер.

За Сашей Самойловой стоит целый род, как и положено семьям из горных республик, и все члены большой семьи собираются на свадьбу в Москву. И, разумеется, мы видим героиню в национальном наряде – белом платье с вышивкой.

«И в данном этническом платье мы не отвлекаемся на платье, оно не затмило героиню», — заметила модный эксперт. И подчеркнула: «Она главная. Это опять подтверждает ее самодостаточность. И еще: когда женщина демонстрирует себя, делая акцент на себе, стараясь не отвлекать от себя внимание никаким лишним декором или ярким цветом, это говорит о том, что она хочет, чтобы видели ее, любили ее такой, какая она есть. Я вижу характер и суть, для меня это главное, поэтому 10 баллов!».

Подводим итоги

Как отмечает модный эксперт Лариса Тимиряева, во всех образах героини Равшаны Курковой на первый план выходит именно сама девушка, а уже потом ее наряды. Именно поэтому в сюжете сериала важнее внутренний мир Саши Самойловой, а не внешний — достаток, наряды и аксессуары.

То есть в случае с Равшаной Курковой не наряд красит актрису, а актриса — наряд. За что каждый из четырех аутфитов главной героини получил максиму — 10 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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