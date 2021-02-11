«Укутаться в соболя»: Чехова похвасталась роскошной шубой, как у Гузеевой и Климовой

В то время, пока многие российские звезды выбирают экологичные объемные пуховики, которые в этом сезоне на пике популярности, Анфиса Чехова все же решила, что без роскошной шубы ей не обойтись. Телеведущая примерила этот вариант зимней одежды из самого дорогого меха – соболиного. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Мороз крепчает, и мне нестерпимо хочется укутаться в соболя. Норки и песцы… никогда особо меня не манили, а вот роскошные соболя…» — написала Чехова.

Добавим, что любовь к шубам недавно показывали и другие селебрити. Так, недавно в шубе из соболя отметились на прогулке Лариса Гузеева, а затем и Екатерина Климова. Роскошные шубы так же часто в этом сезоне примеряли Светлана Лобода и Светлана Ходченкова.

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