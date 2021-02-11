В едином цвете: Кудрявцева в малиновой шубе и меховых уггах запечатлелась на заснеженной улице

Лера Кудрявцева не скрывает, что этот год у нее начался с черной полосы. Она собиралась отправиться на море с семьей, но заболела коронавирусом. Телеведущей было тяжело побороть недуг. Не успела она выйти на работу, как неудачно упала и получила травму крестца. В итоге больше месяца девушка провела на больничном. Лишь дочка Мария была для нее отрадой, а также друзья, которые навещали звезду.

Однако на днях Лера впервые появилась на работе. Она призналась, что долго сидеть ей тяжело, но на съемках блондинка смогла выдержать неудобства. Поклонники увидели ее в силуэтном платье в цветочек. А 11 февраля телеведущая вновь отправилась на «Мосфильм». На этот раз она запечатлелась на заснеженной улице по пути на работу.

Кудрявцева предстала в спортивном костюме цвета Барби и плюшевой шубе оверсайз малинового цвета. Даже вязаная шапка была подобрана в единой гамме с нарядом. Лишь меховые угги были черного цвета с леопардовым принтом.

«Дата празднования китайского Нового года зависит от лунного цикла. В Поднебесной это день второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2021 году Новый год наступит 12 февраля в 03:05 по пекинскому времени и 11 февраля в 22:05 по московскому времени», — поспешила рассказать звезда.

К слову, свою двухлетнюю дочку Лера тоже облачает в плюшевые наряды. Недавно Мария предстала в зеленом спортивном комбинезоне из плюшевой ткани.

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