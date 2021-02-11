«Ну не красота ли?»: Пегова в укороченных брюках и бархатных лодочках предстала в центре Москвы

Актриса приехала в фешенебельный отель, чтобы принять участие в фотосессии. Она выбрала лаконичный образ для встречи с коллегами.

Ирина Пегова всегда умела удивлять поклонников. Девушка из города Выкса снялась в десятках картин. За счет своей нестандартной фигуры и доброго характера, зрители воспринимают ее как «свою». Она умеет веселиться и не боится выглядеть смешной. На шоу «Ледниковый период» актриса даже дошла до финала, хотя ей было и сложнее, чем другим участникам из-за веса. Примечательно, что после проекта она взялась за себя, чтобы похудеть.

После насыщенных новогодних каникул Ирина одно время не появлялась на публике. Она гостила у близких в родных краях. Но на днях актриса вернулась в Москву. Ей довелось оказаться в центре города в фешенебельной гостинице «Националь». Там у нее прошла фотосессия с участниками фонда «Жизнь в движении». Пегова облачилась в светло-серый костюм с укороченными брюками и приталенным жакетом. Бархатные лодочки дополнили ее лук.

Она успела насладиться видом на Кремль из окна, а также попозировать в роскошных апартаментах.

«Ну не красота ли? Я про вид из окна!» — написала звезда.

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