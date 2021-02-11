Вытянула силуэт: 52-летняя Стриженова в юбке-футляре и мандариновой блузке отметилась на работе

Екатерина Стриженова с малых лет стала сниматься в телевизионных передачах. Также она пробовала себя в кино. Поклонники восхищаются тем, как телеведущая выглядит в 52 года. Более того, актриса умело подбирает себе образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

Недавно на прогулке Стриженова похвасталась модным монохромным нарядом небесного цвета с объемным капюшоном. А вот на работе она появляется в элегантных образах. В «Останкино» телеведущая пришла в юбке-футляре мидакси и мандариновой блузке. Черные туфли-лодочки дополнили ее лук в офисном стиле. За счет яркого верха Екатерине удалось сделать аутфит более броским и нескучным.

Примечательно, что телеведущая всегда подбирает детали, которые бы сочетались с нарядом ее соведущих. На этот раз у напарника галстук совпадал по тону с ее блузкой.

Поклонники восхитились утонченностью Стриженовой. Многие отметили, что у нее красивая талия. К слову, за счет удлиненной облегающей юбки она вытянула силуэт и стала визуально стройнее. «Просто красотка», «Оранжевый — хит сезона», «Яркие цвета так вас красят», — стали писать пользователи Сети.

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