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«Пиджак явно маловат»: модному эксперту не понравился образ Стриженовой

Специально для сайта Teleprogramma.pro наряд телеведущей разобрал стилист Руслан Громов.

«Пиджак явно маловат»: модному эксперту не понравился образ Стриженовой
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Каждый будний день Екатерина Стриженова появляется в телевизионной студии в новых образах. На этот раз ведущая выбрала классический наряд: черную юбка-карандаш, кремовый пиджак и блузу с большим бантом. Стилист Руслан Громов разобрал ее аутфит специально для сайта Teleprogramma.pro.

Екатерина Стриженова (слева)
Екатерина Стриженова (слева). Скриншот: instagram.com/strizhenovae

«Классический пиджак и юбка-карандаш, безусловно, беспроигрышный вариант. Если «костюмчик сидит», но пиджак явно маловат, и дополнять лук огромным бантом, мне кажется, не самое лучшее  решение, даже если он перекликается с туфлями того же цвета. Все же Екатерине куда больше идет романтичность и летящие ткани. Могу предположить, что бант – это некая попытка отвлечь внимание от чопорной одежды и внести немного легкости в образ», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

Руслан Громов
Руслан Громов. Фото: личный архив

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