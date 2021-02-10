«Пиджак явно маловат»: модному эксперту не понравился образ Стриженовой

Каждый будний день Екатерина Стриженова появляется в телевизионной студии в новых образах. На этот раз ведущая выбрала классический наряд: черную юбка-карандаш, кремовый пиджак и блузу с большим бантом. Стилист Руслан Громов разобрал ее аутфит специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Классический пиджак и юбка-карандаш, безусловно, беспроигрышный вариант. Если «костюмчик сидит», но пиджак явно маловат, и дополнять лук огромным бантом, мне кажется, не самое лучшее решение, даже если он перекликается с туфлями того же цвета. Все же Екатерине куда больше идет романтичность и летящие ткани. Могу предположить, что бант – это некая попытка отвлечь внимание от чопорной одежды и внести немного легкости в образ», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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