«Обожаю плохую погоду»: 61-летняя Гузеева в длинном белом пуховике покрасовалась в молодежных кроссовках

Не так давно, готовясь к выходу в эфир, Лариса Гузеева пообщалась с поклонниками. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале поиронизировала над собой, раскритиковав прическу, которую ей сделал стилист. К слову, выражений актриса не выбирала. Примечательно, что ругать своего бьюти-эксперта Лариса не стала. Она только в нелестных тонах отозвалась о своем новом имидже, дав понять, что прическа ей совершенно не понравилась. Так, в частности, Гузеева призналась, что ей сделали «кошмарную челку».

«Чтобы вы потом потешались, чтобы вам скучно не было. Но я же терплю. На такую пожилую Клеопатру похожа», — плакалась Лариса.

При этом фанаты актрисы не раз говорили о том, что выглядит Лариса значительно лучше многих своих ровесниц. Ведущая программы «Давай поженимся!» не стесняется появляться на публике и вовсе без макияжа. На прогулки она одевается просто, но со вкусом. Так, Гузеева примерила длинный белый пуховик прямого кроя, черные легинсы и молодежные кроссовки. Образ дополнила вместительная сумка.

«Обожаю плохую погоду… Всем мира и радости!» — удивила своим признанием актриса верных почитателей.

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