«Моя куколка!»: Регина Тодоренко в платье с пайетками и голубыми волосами появилась на шоу

Регина Тодоренко еще год назад переживала непростое время. Из-за неудачного высказывания она лишилась многих проектов и предложений по работе. Телеведущей пришлось не только извиняться, чтобы восстановить репутацию. При этом ей довелось стать одной из судей на шоу «Маска». Девушка показала, что умеет веселиться и по-доброму относится к людям. Недавно стартовал новый сезон проекта, где даже судьи решили поэкспериментировать с имиджем.

В первый день съемок Регина предстала с розовыми волосами. Она удивила публику таким преображением. А вот накануне на очередных съемках девушка уже сидела в кресле с голубыми локонами, собранными в легкую волну. Она также облачилась в леопардовое платье с пайетками в тон волосам. Телеведущая находилась в отличном настроении. В гримерке ее встретили едой из ресторана, а потом она общалась с коллегами.

Филипп Киркоров стал пепельным блондином. Он отрастил седину и осветлил ее. Певец пошутил над Тодоренко. «Куколка!» — заявил король отечественной эстрады.

«Хотела поломать стереотипы и сказать, что артисты работают много и даже по ночам», — отметила девушка. «Моя куколка! Синяя борода! То есть, синяя голова», — пошутил Киркоров.

Многие участники в масках стали для членов жюри загадкой. Не обошлось без дискуссий. Очень пылко обсуждала Регина одного из выступающих с Родригесом. Она объявила, что новый выпуск выйдет в эфир 14 февраля, в День всех влюбленных.

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