Леди элегантность: Алина Кабаева в приталенном жакете и брюках-дудочках с лампасами вышла в свет

Алина Кабаева, как, впрочем и ее бывшая наставница Ирина Винер, всегда с собой тщательностью следила за своим имиджем. По словам гимнастки, хотя она и следует моде, все-таки старается придерживаться своего стиля. Ведь все тенденции, как говорит спортсменка, сменяют друг друга — дизайнеры каждый сезон придумывают что-то новое и оригинальное. Однако стиль — он на века!

Если оценить гардероб Алины, то можно прийти к выводу, что она в равной степени отдает предпочтение и элегантным платьям, и деловым более сдержанным по стилистике костюмам. К слову, о последних в положительном ключе отзывалась соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале. Так, Эвелина Хромченко подметила, что костюмная группа более сбалансирована и по цветовой, и по стилистической манере подачи. Ошибиться с оттенком и формой тут практически невозможно. Если, конечно же, подбирать одежду в соответствии возрасту, занимаемому статусу и цветотипу.

На одной из фан-страничек появилось архивное фото Алины Кабаевой. Перед объективом фотокамеры она позировала вместе с Тиной Канделаки. Для выхода в свет гимнастка выбрала как раз-таки костюмную группу. Ее аутфит состоял из белого приталенного жакете и брюк-дудочек с лампасами. Образ спортсменки дополнила полосатая шифоновая блуза и туфли-лодочки на шпильке.

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