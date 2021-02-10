В солнечных лучах: Валерия в платье мидакси и тренче оттенка припыленной розы отправилась на прогулку

Валерия в январе стала бабушкой. Долгожданную внучку певице подарил младший сын Арсений Шульгин и его жена Лиана. За несколько месяцев до этого важного события молодые люди сыграли пышную свадьбу. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина не скрывает: она души не чает в своей красавице-невестке. Девушка всегда радушно встречает дома свекра и свекровь. Те, в свою очередь, балуют и всячески одаривают внучку Селин, и не только подарками, но и вниманием, своей любовью и заботой.

Валерия слывет первой модницей отечественного шоу-бизнеса. В одном из интервью певица призналась, что купить обновку для нее дело непростое. Артистка любит выделяться из толпы, поэтому ее гардероб представлен эксклюзивными и неповторимыми вещами. Зачастую, приходя в бутик, Валерия сталкивается с тем, что она не может подобрать для себя наряд, который бы полностью отвечал ее запросу. Так, певица уточнила, что многие модные дома и дизайнеры копируют друг друга, представляя в своих коллекциях схожие образцы.

На одну из прогулок по городу Валерия отправилась в модных остроносых сапожках на шнуровке, к ним певица подобрала платье мидакси и тренч оверсайз оттенка припыленной розы. Артистка насладилась солнечной погодой, позировав на камеру с неизменной улыбкой на лице. Белокурые локоны певица собрала в низкий хвост, оставив челку. На прогулку к своему луку она подобрала сливочную сумку.

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