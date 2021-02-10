Эффектный хаки: постройневшая Чехова похвасталась изгибами фигуры в силуэтном наряде

На юбки гофре вновь обращают внимание многие модницы. Они помогают подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры, при этом подходят для самых разных событий.

Обратила свое внимание на этот наряд и Анфиса Чехова. Она выбрала юбку гофре цвета хаки, которую дополнила облегающим фигуру черным джемпером и тонким кожаным ремнем. В таком наряде Анфиса отправилась к своему парикмахеру. А снимками поделилась в своем Instagram.

«Сложно объяснить, что краситься дома самостоятельно — это вообще плохая идея, и что мастер, создавая нужный цвет, смешивает несколько красок… Ведь об этом я писала много раз, а толку никакого, все равно получаю вопрос: «Как называется ваш цвет волос?» Поэтому мы с Ксюшей придумали названия цвета. Итак, фанфары: Королевский соболь», — написала Чехова.

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